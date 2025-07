LNI Savona: uscita a vela per i soci dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Alessandria

Savona. Dopo aver effettuato nel luglio 2024 un’uscita in mare sulla motobarca il Grillo della Lega Navale savonese, i soci della sezione territoriale di Alessandria dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti avevano manifestato la curiosità di provare anche l’esperienza della vela.

L’appuntamento è stato fissato per domenica 29 giugno, quando un gruppo di soci della UICI da Alessandria, Casale Monferrato e Novi Ligure, con i loro accompagnatori e con in testa il presidente UICI Alessandria, Valter Scarfia, sono arrivati in treno a Savona ed hanno raggiunto la Darsena Miramare della LNI, dove si sono imbarcati a turno su due cabinati a vela di soci, rispettivamente di 14 e di 11 metri.

