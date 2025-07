Mazzetta, un quartiere che cambia: dopo anni, tra i fondi vuoti, torna un negozio di giocattoli

Tra una saracinesca che si alza e un’altra che si abbassa, in città, non sempre una nuova apertura mette tutti d’accordo. Nel quartiere di Mazzetta però sta arrivando una novità. Dopo anni di assenza, a Mazzetta riaprirà un negozio di giocattoli, in un porticato di Via Veneto da sempre considerato tra i più strategici. Quella porzione di via, circa quarant’anni fa, contava due negozi di calzature, una gioielleria, un’attività di casalinghi, un’edicola e un commestibili, solo per citarne alcuni.

I tempi sono cambiati e oggi si presenta in maniera differente, ma sempre vissuto: l’edicola non c’è più e sono arrivati un forno, un’agenzia immobiliare, un negozio di divise da lavoro, un frequentatissimo bar, uno studio di tatuaggi, un’attività di fruttivendolo e altri prodotti. L’ultimo fondo, andando verso l’ospedale, è quello che negli ultimi dieci anni si è prestato a più cambiamenti: prima negozio di scarpe per oltre trent’anni, poi di prodotti per capelli e ora, con gli ultimi ritocchi in corso, diventerà un nuovo punto vendita de “Le Giraffe”, con una vetrina fatta di giocattoli. Una novità che rompe un po’ uno schema e che sicuramente farà la felicità dei piccoli residenti in zona. Mazzetta è molto frequentata dai bambini ha ben tre plessi scolastici e più asili nelle vicinanze.

