Nodo ferroviario, nuova esercitazione d’emergenza: simulato un principio d’incendio in galleria

Genova. Nuova esercitazione d’emergenza ieri pomeriggio sul quadruplicamento del nodo di Genova tra Voltri e Sampierdarena, organizzata da Rfi con il coordinamento della Prefettura di Genova e la partecipazione di vigili del fuoco, 112, 118, Polfer, Fs Security, Trenitalia, Protezione civile, Comune di Genova e general contractor guidato da Webuild.

Questo lo scenario simulato: da un mezzo di cantiere di una ditta appaltatrice di Rfi, impegnato in attività di manutenzione dell’infrastruttura, all’interno della galleria Polcevera fuoriesce improvvisamente del fumo facendo ipotizzare ad un principio d’incendio. L’agente di condotta del mezzo si ferma subito per verifiche e per cercare di intervenire con l’estintore ma accusa un malore. Uno degli altri agenti sopra al mezzo resosi conto dell’accaduto e del principio di incendio avvisa l’agente di scorta Rfi, per chiamare la sala operativa e chiedere l’intervento dei soccorsi. Tutti gli agenti che si trovano sul mezzo, nel frattempo, prestano i primi soccorsi al collega.

