Parole Ubikate in Mare, ad Albissola Antonella Viola presenta “La rivoluzione della cura”

Albissola Marina. Venerdì 4 luglio ore 21,15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina Antonella Viola presenterà il libro “La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina” (Einaudi).

Antonella Viola è un’immunologa, docente e autrice italiana. Ha lavorato come professoressa ordinaria di Patologia generale presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Padova e come direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica (Irp-Città della Speranza). Tra le sue pubblicazioni si ricorda: Danzare nella tempesta, Il cibo buono, La via dell’equilibrio, Il digiuno intermittente, Il tempo del corpo.

» leggi tutto su www.ivg.it