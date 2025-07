Pesca/ Agonismo acque interne; Palomba e Govi passano il turno

Da Umberto Righi Fima Chiavari

A Sabato 28 e domenica 29 giugno, in Val Varaita di Sampeyre (Cuneo), si sono disputate le due prove di selezione del Campionato Italiano Individuale di Pesca a mosca in torrente, organizzate per la FIPSAS di Cuneo dalla ASD Pescatori Val Varaita CN, per il Girone “Zona 3 (Piemonte e Liguria)”, dove partecipavano gli atleti distintisi nei primissimi posti delle classifiche finali dei campionati provinciali delle due regioni. Per la Liguria, solo la Sezione FIPSAS di Genova ha svolto il provinciale 2024, per cui partecipavano per FIMA Chiavari i moschisti: Francesco Palomba (ex Club Azzurro), Valerio Govi, Claudio Marino (ex Club Azzurro), Nicola Osardi (Under16), Pietro Perelli (Under15); per APS Val d’Aveto: Matteo Capurro (ex Nazionale), Michele Fiori, Luca Musso, Luca Greggio, Gabriel Bazzani, Pietro Greggio, Mauro Maggioni.

