Pesca/ Trofeo Garbolino Carpa, Marco Longinotti vince ancora

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Sempre più entusiasmante il Trofeo Garbolino 2025 di pesca al colpo alle carpe, organizzato per il marchio francese in terra toscana e all’interno dei laghetti privati ben gestiti e ricchi di pesce, ma dove vincere non è facile per niente, non vi è fortuna che valga, ma solo tecnica e precisione di impostazione millimetrica compreso le lenze calibrate al decimo, dove pure le attrezzature e gli accessori devono essere al TOP, affidabili, resistenti e precisi come i prodotti del marchio Garbolino. Se la FIMA del COLPO in questi ultimi anni si è distinta a livello interregionale, lo deve anche allo Sponsor che mette a disposizione appunto canne e accessori un tempo in Liguria introvabili e che oggi gli atleti FIMA possono invece ordinare ed utilizzare tramite il fornitore di zona.

» leggi tutto su www.levantenews.it