Piaggio Aero, Baykar ha scelto: Giovanni Tomassini è il nuovo amministratore delegato

Villanova d’Albenga. Il consiglio di amministrazione di Baykar Piaggio Aerospace Spa – la nuova società cui sono stati conferiti i complessi aziendali di Piaggio Aero e Piaggio Aviation in amministrazione straordinaria – ha annunciato oggi la nomina di Giovanni Tomassini, l’attuale chief operating officer, come nuovo amministratore delegato della società.

Classe 1964, master in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, Tomassini è entrato in Piaggio Aerospace nel 2009. In precedenza, ha lavorato in Ansaldo Sistemi Industriali e in Aermacchi, società quest’ultima in cui ricopriva il ruolo di Production Manager.

