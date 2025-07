Rapallo/ Atletica leggera, convegno al Circolo Golf ; oratori e premi

Da Winner Volley Santa Margherita, Associazione Sportiva Dilettantistica

Il giorno 11 luglio 2025 la Winner Volley , dopo i due incontri con le scuole del territorio, realizzera’ il terzo incontro della XIX edizione del convegno sportivo, quest’anno intitolato

“Atletica leggera – la regina dello sport”. alle ore 17.30, si svolgerà, presso il Circolo Golf e Tennis di Rapallo: l’ atto conclusivo dell’ evento.

La manifestazione gode del patrocinio e il contributo della Regione Liguria e del Comun e di Rapallo; inoltre si avvale della collaborazione del Panathlon Club Rapallo Togullio Occodentale e della Logicaeventi.

Dopo i saluti delle Autorità, prenderanno la parola i relatori: per primo parlerà il Presidente del Panathlon Club Rapallo – Tigullio Occidentale Adelindo Molinari, quindi seguira’ l’intervento di Mauro Nasciutti Presidente Onorario del CUS Genova, quindi il giornalista Rai Franco Bragagna sara’ il terzo relatore, chiuderà, in collegamento on line, il Presidente nazionale Fidal Stefano Mei, indimenticato grande campione del mezzofondo europeo degli anni 80.

Presenterà il convegno il Prof. Diego Ravera.

