Regioni, Pucciarelli: “Il segretario Pd Natale non sa leggere documenti o viene ignorato dai suoi”

“Capisco che la sinistra abbia ormai esaurito gli argomenti, basti vedere i quesiti presentati oggi al Question Time (ius scholae, Iran e debito africano). Ma sostenere che la modifica approvata oggi dal Senato sia “costosa” significa non sapere leggere i documenti o essere ignorato dai propri parlamentari. Se il problema fosse una mancata comprensione della documentazione, consiglierei al Consigliere regionale Davide Natale di chiedere supporto ai colleghi del Partito Democratico al Senato, che, tra l’altro, si sono astenuti: la norma infatti è stata richiesta anche dalle regioni di sinistra ed è a costo zero per le casse dello Stato. È ora di smettere di prendere in giro i cittadini con informazioni errate. Se poi il Consigliere Davide Natale vuole parlare di “poltrone” basterebbe che si andasse a studiare la storia passata di quello che successe con Acam alla Spezia, giusto per citare un caso relativo al territorio spezzino”. Così in una nota la senatrice e segretaria della Lega per la provincia spezzina, Stefania Pucciarelli.

