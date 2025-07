Dall’ufficio stampa del Soccorso Alpino

Intervento al Lago delle Lame nel Comune di Rezzoaglio per una biker piacentina di 67 anni che, cadendo dalla bici, ha rimediato una forte contusione al ginocchio destro. Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria assieme alla Croce Rossa locale.

La donna è stata medicata, ma ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso a Lavagna per accertamenti.

