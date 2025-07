Sabato al via i saldi estivi, Confesercenti: “Troppo anticipati, è un regalo alla grande distribuzione”

Genova. Sabato 5 luglio, in Liguria e quasi tutta Italia, inizieranno i saldi estivi 2025. Secondo l’indagine condotta da Ipsos per Confesercenti, in Liguria sono oltre 600mila le persone che progettano di acquistare in saldo, di cui circa 200mila esclusivamente in negozio. Altri 200mila, però, hanno già comprato in occasione dei pre-saldi.

“La data di inizio dei saldi continua ad essere troppo anticipata e a strangolare l’attività dei negozi al dettaglio che, invece, avrebbero bisogno di una stagione ben più lunga per ottenere i margini necessari a stare sul mercato continuando ad offrire dei prodotti di qualità e un servizio di eccellenza ai propri clienti. Detto questo – commenta Francesca Recine, presidente regionale e vicepresidente nazionale di Fismo Confesercenti – volendo cercare un aspetto positivo possiamo dire che il gran caldo, arrivato quest’anno così presto e in forma così intensa, ha già proiettato la stagione nel vivo e consumatori e turisti troveranno fin dall’inizio nei nostri negozi un grande assortimento tra cui scegliere”.

