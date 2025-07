Sciopero per i balletti di Nervi, Salis alla Fistel: “Non accetto ultimatum”

Genova. “Il diritto allo sciopero è sacrosanto ma non accettiamo queste modalità, non accetto ultimatum come quello arrivato dalla Fistel Cisl, detto questo abbiamo convocato una riunione con tutte le sigle per domattina, venerdì 4 luglio alle 9, per provare a ricomporre il dialogo ed evitare un danno economico e reputazionale grave per il teatro Carlo Felice”.

Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis durante la conferenza stampa organizzata dopo la proclamazione da parte del sindacato Fistel Cisl – il più forte tra quelli del Carlo Felice – di uno sciopero che, se messo in atto, farà saltare lo spettacolo del Festival internazionale del balletto di Nervi che dovrebbe vedere sul palco la prestigiosa Opera National de Paris.

