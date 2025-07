Sestri: gli attacchi corali e reiterati, sembrano rafforzare Solinas

La Sinistra nel Levante aveva la sua roccaforte a Sestri; demolita dopo due mandati di amministrazione di Valentina Ghio, forse con la complicità di un giornale che esaltava tutto ciò che si faceva a Sestri. La gente comune si informa, ma non si lascia più incantare dai titoloni.

E’ chiaro che oggi il Pd ambisce giustamente a riprendersi la roccaforte. Specie dopo l’elezione di Silvia Salis (grande carisma) a sindaco di Genova e Città metropolitana. Ma dovrebbe farlo iniziando a spiegare perché ha perso le elezioni contro Salinas e come intende voltare pagina. I reiterati corali comunicati contro il sindaco Francesco Solinas, alla fine possono portare buona parte dell’elettorato a considerare il sindaco una vittima della politica. Tanto più che non sembra uomo da compromessi; e il licenziamento dell’assessore Ianni in qualche modo lo dimostra.

