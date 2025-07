Addio a suor Adelangela Paita, missionaria nelle riserve dei nativi americani

La missione di suor Adelangela Paita è terminata ieri. Spezzina era nata a Calice al Cornoviglio nel 1937. Dopo aver pronunciato i voti definitivi nel maggio 1964, partì subito per la sua prima missione in Kenya, dove rimase fino al 1972, dedicandosi poi in Italia all’animazione missionaria e vocazionale.

Nel 1992, suor Adelangela ripartì per gli Stati Uniti, a Birmingham, in Alabama, presso le “Consolata Missionary Sisters”, impegnandosi nel riscatto dei nativi americani. Qui ideò il “Kateri Circle”, un organismo pastorale dedicato al rispetto dei nativi cattolici e non. Fu sua l’iniziativa, a partire dal 1999, di costruire un santuario intitolato a Santa Kateri Tekakwitha, la prima santa nativa nordamericana.

