Calcio/ La Psm Rapallo ha scelto Andrea Avellano

Dalla Polisportiva Santa Maria Calcio Rapallo

La PSM Rapallo ha sciolto le riserve ,la guida tecnica della prima squadra sarà affidata ad Andrea Avellano ricoprirà il ruolo di primo allenatore della prima squadra partecipante al campionato di prima categoria. La competenza e le motivazioni sono le basi su cui la PSM Rapallo ha deciso di puntare e il nome di Mister Avellano racchiude tutte queste componenti. Nonostante per Andrea Avellano sia alla prima esperienza come primo allenatore per quanto riguarda la guida di una prima squadra,ha ricoperto il ruolo di vice in diversi campionati di Eccellenza e Promozione con il Golfo Paradiso Pro Recco e Caperanese con Mister Mauro Foopiano . la figura di Avellano rispecchia in toto quello che cercava la Società . Queste sono le prime dichiarazioni da allenatore della PSM Rapallo di Mister Avellano “Molto felice e orgoglioso della chiamata di una società importante come la PSM Rapallo ; insieme alla dirigenza stiamo lavorando per poter allestire una squadra che possa ben figurare in campionato e allo stesso tempo valorizzare i giovani che abbiamo a disposizione, sarà una stagione di crescita per tutti “Crediamo che Avellano abbia ottime possibilità per diventare un ottimo tecnico e per questo abbiamo puntato su di lui per portare avanti il nostro progetto “così commetta il DS Giuseppe Gulino.

