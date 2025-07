Camogli: piazzetta “Fantasie marine” da oggi fruibile

Il lungomare di Camogli da oggi offre uno spazio in più: quello di piazzetta delle Fantasie marine, la piastra in cemento dell’ex “tritatuttto” che è stata rinnovata. Costo totale dei lavori: 250.000 euro. “Questo è un progetto di anni fa, al quale hanno lavorato in molti e per il quale sono stati spesi soldi. Era importante portarlo a termine – ha spiegato il sindaco Giovanni Anelli – Al progetto sono stati apportati alcuni cambiamenti con aggiunte come il muretto esterno, per meglio separare la spiaggia dal camminamento e creare una protezione; le sedute ritagliate danno la possibilità a chiunque di usufruirne. Come si nota il lavoro non è ancora concluso, ma è sospeso nel periodo estivo; riprenderà a fine settembre”.

Ad effettuare i lavori, su progetto dell’architetto Giovanni Bertolotto, l’impresa Traversone di Rezzoaglio; le pietre per le sedute sono state fornite da Il Casone Group di Fiorenzuola, leader del settore. Ad abbellire la piazzetta ulivi, tamerici, lantane, ibiscus, erythrina crista-galli.

» leggi tutto su www.levantenews.it