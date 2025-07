“Cleopatra ultima regina d’Egitto”, conferenza di Cavillier al San Giorgio

Il prossimo appuntamento di “Notti al Castello”, la rassegna culturale dell’estate spezzina al Castello San Giorgio, è previsto per sabato 5 luglio alle 21.15 con la conferenza di Giacomo Cavillier, “Cleopatra ultima regina d’Egitto, mito e storia dei Tolomei tra Alessandria e Roma”. La conferenza dell’egittologo Cavillier è dedicata alla figura di Cleopatra VII ultima regina d’Egitto e ultima rappresentante della dinastia lagide. Una dinastia che seppe coagulare e coniugare perfettamente Koiné greca e cultura faraonica all’interno di un paese in forte trasformazione sociale e politica. I Tolomei come dinasti e faraoni, ebbero in Cleopatra una figura emblematica, affascinante e colta in grado di esercitare il proprio influsso su Roma all’apice del suo dominio sul Mediterraneo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

