Condannata a 5 anni per falso e peculato, Barbara Raimondo radiata dall’ordine degli avvocati

Genova. Barbara Raimondo, condannata a 5 anni di carcere con rito abbreviato per aver sottratto a un’anziana di cui faceva l’amministratrice di sostegno oltre un milione di euro, è stata radiata in via definitiva dall’Ordine degli avvocati e non potrà più esercitare la professione.

Il provvedimento è diventato definitivo ieri. Raimondo, 59 anni, figlia di uno dei più noti penalisti genovesi, era stata condannata penalmente in primo grado nel 2023 per falso e peculato e dovrà risarcire l’erario dello Stato per un milione di euro in quanto i reati sono stati commessi nel ruolo di amministratrice di sostegno della donna. Raimondo, difesa dagli avvocati Alessandro Vaccaro e Andrea Vernazza, aveva fatto appello contro la sentenza che, una volta divenuta definitiva, la porterebbe in carcere.

» leggi tutto su www.genova24.it