Latini in difesa, Lazzaretti a centrocampo Totaro in attacco. A queste operazioni “big” il Millesimo ne aggiunge altre due per recitare anche in Eccellenza un ruolo non da comparsa.

Indiscrezioni confermate. Da Genova arrivano l’attaccante Samuele Piccardo e l’esterno Matteo Gualtieri. Il primo ha segnato 19 goal in Eccellenza con la Voltrese l’anno scorso mentre il secondo ha giocato nel Rivasamba, squadra che si è spinta fino alla finale playoff per andare in Serie D.

