Finale, ecco l’annuncio: torna Daniele Puddu

Il Finale annuncia ufficialmente il ritorno in giallorossoblu di Daniele Puddu.

Il difensore classe 1990, fratello di Giacomo, torna nuovamente a vestire questa maglia dopo le passate esperienze, sia in Eccellenza che in Promozione, e che l’hanno anche visto esordire in prima squadra.

Nell’ultima annata, la militanza nella San Francesco Loano, prima invece al Campomorone, sotto la guida proprio di mister Alessi. Prima, lo si ricorda con le casacche di Albenga, Vado, Ligorna, Pietra Ligure e Unione Sanremo.

