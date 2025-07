Ha compiuto cent’anni Antonia Asaro, a lungo preside tra Ceparana, Santo Stefano e Sarzana

Un traguardo speciale per Antonia Asaro, che giovedì 3 luglio ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto dei figli Antonio e Paolo, delle nuore Paola Sisti, sindaca di Santo Stefano Magra, Valeria Belloni e Cristina Lagomarsino, dei nipoti e dei familiari più stretti. La festa, semplice ma carica di affetto, si è tenuta al Ristoro nell’aia di Santo Stefano Magra. Nata il 3 luglio 1925 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Antonia Asaro ha conseguito la laurea in Matematica e Fisica nel febbraio del 1948 presso l’Università degli Studi di Palermo. Dopo le prime esperienze di insegnamento, si trasferì a Massa dove conobbe Carlo Mazzoli, insegnante di Storia e Filosofia, con cui condivise matrimonio e vita familiare. Insieme si spostarono a Pontremoli, dove nacquero i loro tre figli: Giuseppe Andrea nel 1955, Antonio nel 1957 e Paolo nel 1963. Nel 1967 la famiglia si trasferì a Ceparana, dove la prof.ssa Asaro divenne preside delle scuole medie fino al 1974, successivamente ricoprendo lo stesso ruolo a Santo Stefano Magra fino al 1977, per poi concludere la carriera alle scuole Carducci di Sarzana, città dove risiede.

