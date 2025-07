Mare caldo, il Mediterraneo si sta ammalando: “Fondali invasi di mucillagine e specie aliene”

Genova. Il Mar Ligure, uno dei principali propulsori della biodiversità marina del Mar Mediterraneo, sta affrontando una crisi senza precedenti a causa del riscaldamento globale. Lo rivelano i dati raccolti nel 2024 nell’ambito del progetto Mare Caldo di Greenpeace Italia, condotto grazie alla collaborazione con il DISTAV (Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita) dell’Università di Genova e l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale) per monitorare gli impatti della crisi climatica sulla biodiversità marina delle comunità di scogliera.

Il 2024 è stato un anno di allarme per il Mediterraneo. Secondo il documento, infatti si è registrata “la temperatura media annuale più alta mai osservata nel bacino del Mediterraneo, con un valore medio di 21,16°C”. I valori stagionali rilevati dai satelliti sono stati i più elevati degli ultimi 43 anni. E anche il Mar Ligure non è stato risparmiato. Le aree marine protette (AMP) di Portofino e delle Cinque Terre hanno registrato “sei ondate di calore” nel corso del 2024. In particolare, “alle Cinque Terre è stato registrato un valore massimo di 3,65°C sopra la media stagionale durante una delle ondate di calore più estreme osservate nell’area”. Queste anomalie termiche non si limitano alla superficie, ma si “sono protratte in diverse AMP fino a 40 metri sotto la superficie del mare”.

» leggi tutto su www.genova24.it