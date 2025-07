Melissano raddoppia: con Artistico vuole anche Vlahovic in un attacco che si prepara alla rivoluzione

Vanja Vlahovic e Gabriele Artistico. È questa la coppia che Stefano Melissano sogna di regalare a Luca D’Angelo per rinnovare radicalmente il reparto offensivo dello Spezia in vista della prossima stagione. Due profili diversi ma complementari, simbolo di una strategia ben definita: affiancare un attaccante futuribile e di proprietà, come Artistico, a un giovane in prestito da valorizzare con un progetto tecnico mirato, come Vlahovic. Un mix di esperienza, fame e prospettiva, pensato per ridare verve e pericolosità all’attacco aquilotto.

Un nome, quello di Vlahovic, da inizio sessione nel mirino dello Spezia, che continua a spingere sull’acceleratore, convinto che il serbo sia il profilo giusto su cui puntare per replicare il modello “Pio Esposito”: un giovane di alto livello tecnico, con margini di crescita evidenti, da inserire gradualmente in un contesto competitivo ma capace di proteggerlo e farlo esplodere.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com