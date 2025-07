Sampdoria, continua la confusione: unico club di Serie B ancora senza allenatore

Il presidente Matteo Manfredi aveva in conferenza stampa ripetuto più volte di non voler sentire il termine confusione. L’impressione, però, è che sia la parola giusta per descrivere anche questo passaggio della storia della Sampdoria. Giunti al 4 di luglio i blucerchiati non hanno ancora l’allenatore.

Si tratta dell’unica squadra di Serie B con la panchina vacante. Vero è che fino al 22 giugno i blucerchiati non sapevano in quale categoria avrebbero giocato. Ma è altrettanto legittimo aspettarsi che un club che si professa intenzionato a riportare la Sampdoria in Serie A avesse pronti nel cassetto un piano in caso di salvezza e uno in caso di retrocessione. Tanto più che dopo la gara d’andata le chance di Serie B erano tutt’altro che remote.

