È in via di risoluzione la problematica legata al traffico che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in ingresso sulla strada provinciale sp530 di Porto Venere.

L’intervento del personale della Polizia locale della Spezia ha garantito un deflusso più regolare dei veicoli limitando la problematica della coda.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com