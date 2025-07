“Trent’anni di aree protette in Liguria”, in un convegno bilanci e sfide: il No alle estrazioni minerarie

Liguria. Si è svolto oggi l’incontro “30 anni di aree protette in Liguria: bilanci e sfide verso il 30% del territorio”, organizzato da Legambiente Liguria per riflettere su parchi e aree protette a trent’anni dalla legge regionale 12/95, nell’ambito delle celebrazioni che culmineranno con il convegno indetto dalla Regione Liguria con l’apporto di Federparchi e quindi delle aree protette della Liguria, per il giorno 11 ottobre a Genova.

Un incontro molto partecipato, aperto da Stefano Sarti, vicepresidente e responsabile delle aree protette Legambiente Liguria e Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria con l’intervento di Federico Marenco, delegato a rappresentare Regione Liguria e direttore Parco Alpi Liguri, Parco di Portofino, Aveto, Antola e Monte Marcello e le conclusioni di Antonio Nicoletti, responsabile nazionali parchi e aree protette.

