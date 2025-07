A Lerici è la notte dei fuochi di Sant’Erasmo

A Lerici la tradizionale appuntamento con la festa di Sant’Erasmo, patrono della gente di mare, prosegue oggi con un ricco programma di celebrazioni religiose e momenti suggestivi che culmineranno con lo spettacolo pirotecnico sul mare. Aalle 21:00, partirà la solenne processione dalla chiesa di San Francesco con la statua del Santo e la croce. Il corteo si snoderà lungo via Petriccioli fino a Piazza Garibaldi, dove, sul lato mare della fontana, le confraternite si disporranno a semicerchio per il saluto del Vescovo e del Sindaco.

Alle 21:30 è previsto l’imbarco della statua sul battello per la processione in mare, con rientro previsto alle 22:50. Una volta a terra, la statua verrà scortata dal gruppo SUB-LERICI fino all’Oratorio di San Rocco, accompagnata da confraternite, autorità e fedeli. Alle 23:30, occhi puntati al cielo per il tradizionale spettacolo pirotecnico, tra i momenti più attesi della manifestazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com