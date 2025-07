Alassio, i Carabinieri rafforzano i controlli estivi con la Stazione Mobile sul Pontile Bestoso

Alassio. La Compagnia Carabinieri di Alassio ha avviato un nuovo e significativo potenziamento del dispositivo di controllo del territorio in occasione della stagione estiva. Oltre i servizi dedicati regolarmente svolti nell’arco dei fine settimana, si è aggiunto un elemento di novità con l’impiego della Stazione Mobile che sarà operativa nella giornata odierna, il 12 ed il 26 luglio presso il Pontile Bestoso di Alassio, cuore pulsante della città e punto strategico di aggregazione turistica.

Il servizio è garantito dal personale in uniforme appartenente alla Stazione Carabinieri di Alassio e si inserisce in un più ampio piano di vigilanza volto ad incrementare la sicurezza percepita e reale sia dei cittadini, sia dei visitatori occasionali.

La Stazione Mobile è un moderno mezzo, un Ford E-Transit elettrico a vantaggio della sostenibilità ambientale, con allestimento speciale, che prevede una postazione per l’operatore con scrivania, computer e stampante, tre poltroncine per gli utenti, un vano con kit per il pronto soccorso e defibrillatore automatico, estintori, cassaforte diverse dotazioni operative per il servizio di polizia. Rappresenta una vera e propria “caserma su ruote”, capace di garantire un primo intervento sul territorio e al contempo offrire un punto di contatto immediato tra i Carabinieri e la cittadinanza.

