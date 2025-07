Aree interne, Loi risponde a Traversone: “Non si tratta di una resa allo spopolamento ma di un piano concreto e articolato”

“L’intervento del sindaco Traversone sulle aree interne merita una riflessione seria, perché tocca un tema cruciale per tanti territori, compreso il nostro. Quando si citano documenti come la Strategia Nazionale per le Aree Interne, è fondamentale farlo con attenzione e completezza”. Così in una nota Alberto Loi, consigliere provinciale e vicesindaco di Riccò del Golfo, che sottolinea: “Chi conosce davvero il contenuto della SNAI sa che non si tratta di una resa allo spopolamento, ma di un piano concreto e articolato, che parte da una lettura realistica delle difficoltà per poi offrire risposte, strumenti e risorse a sostegno delle comunità. Traversone, invece, ha scelto un approccio allarmistico, costruendo un “taglia e cuci” privo di fondamento, che finisce per stravolgere il senso complessivo della strategia. È un modo di comunicare che rischia di alimentare confusione e sfiducia, proprio quando servirebbero lucidità e responsabilità. Lo invito per questo a rileggere il documento nella sua interezza, senza soffermarsi solo su singoli passaggi estrapolati dal contesto. Le sfide che riguardano le aree interne richiedono serietà e un confronto basato sui contenuti, non su interpretazioni parziali. Condivido invece con convinzione il ringraziamento rivolto ai cittadini, alle associazioni, ai volontari e a tutte le realtà locali che ogni giorno si impegnano per tenere vive le nostre comunità. È grazie a loro – conclude – se i nostri borghi continuano a resistere e a guardare al futuro con fiducia. Ed è per loro che dobbiamo continuare a lavorare, con determinazione e senso del dovere”.

