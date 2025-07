Arte e disabilità, in autunno torna Disart. Lanciati un concorso di scrittura e uno di pittura, scultura e artigianato artistico

Dopo il successo delle edizioni precedenti, il prossimo autunno (14-28 novembre) arriverà una nuova edizione di Disart, manifestazione in cui si incontrano arte e disabilità guidata e sostenuta dal volontariato spezzino; in cabina di regia, Agapo OdiV, The Spezziner, Vivere Insieme, ass. ABC e altre realtà. Ad andare in scena il prossimo novembre sarà un festival cittadino diffuso a tema “Un mare di inclusione”, con mostre, performance artistiche, teatro, danza, musica convegni (il programma è attualmente in piena costruzione). Individuata la sede espositiva artistica: sarà Galleria Quintino Sella, dal 14 al 21 novembre. “Uno dei luoghi più suggestivi della nostra città volutamente scelta per la sua posizione nel centro cittadino”, osservano i promotori. I quali danno inoltre comunicazione di due novità che hanno in serbo per l’edizione 2025 dell’evento; si tratta di due concorsi che Disart ha da qualche settimana lanciato attraverso siti specializzati: uno di pittura, scultura e artigianato artistico dal titolo “Un Mare di Inclusione”, che prevede la selezione di opere ispirate al tema dell’inclusione, con una giuria composta da artisti del calibro di Giuliano Tomaino, Yoshin Ogata, Thomas Diego Armonia, Gino Bellani e Gloria Giuliano, coordinata da Paolo Cozzani, curatore artistico dell’intera manifestazione. Per informazioni disart25@gmail.com.

L’altro concorso sarà invece letterario e avrà titolo “Onde di parole”: le opere, che si misureranno in due sezioni distinte (tema libero e “Inclusione”) saranno esaminate da una commissione guidata da Catia Cidale. I racconti selezionati saranno raccolti in una antologia ufficiale e presentati al pubblico con letture sceniche durante la cerimonia di premiazione del 28 novembre. E per gli autori ritenuti più meritevoli ci saranno premi in denaro, attestati e – per un racconto particolarmente intenso – il prestigioso Premio speciale Disart, con in palio il dipinto originale “Mare in tempesta” dell’artista Lorenzo Ludi. C’è tempo fino al 31 agosto 2025 per inviare i propri racconti all’indirizzo premiodisart2025@gmail.com. Il contributo di partecipazione è di 20 euro (25 per entrambe le sezioni), a sostegno delle attività culturali e organizzative. “E’ più di un concorso: è un invito a raccontare, ad ascoltare e a mettersi in gioco con la forza semplice e potente della parola scritta – osservano i promotori -. Il premio nasce per dare spazio a racconti brevi capaci di toccare corde profonde, rompere silenzi e raccontare il mondo con sguardi nuovi. Agapo e tutto il comitato organizzatore, invitano tutti a partecipare a questa prima edizione, portando parole che uniscano, emozionino, raccontino il nostro presente e immaginino un futuro più aperto, più umano, più vero”. Per informazioni: premiodisart2025@gmail.com.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com