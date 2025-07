Avanti Pop, stasera il concerto delle Bambole di Pezza

Dopo l’apertura di ieri, prosegue l’edizione 2025 di Avanti Pop, la festa della Cgil spezzina al Groove Waterfront in Calata Paita. Questa sera a partire dalle 21:30 si esibiranno le Bambole di Pezza, storica band milanese tutta al femminile, tra le realtà più originali e militanti del panorama rock italiano. Il concerto è a ingresso libero, nell’ambito della tre giorni di eventi, musica e socialità organizzata dalla Cgil della Spezia. Nate nel 1997 e debuttanti discograficamente nel 2002 con Crash Me, le Bambole di Pezza si sono subito distinte per l’energia incendiaria dei loro live e per un’identità musicale e politica chiara: un mix esplosivo di punk-rock, attitudine DIY, testi diretti e una militanza femminista e antifascista mai nascosta. La formazione attuale vede alla voce Cleo (Martina Ungarelli), alla chitarra solista Morgana Blue (membro fondatore), alla chitarra ritmica e cori Dani Piccirillo, alla batteria e cori Xina (Federica Rossi) e al basso Kaj (Caterina Dolci).

Con canzoni che affrontano senza filtri i temi del sessismo, del conformismo sociale, della violenza di genere e della libertà personale, le Bambole di Pezza sono diventate un simbolo per diverse generazioni di ragazze (e non solo) cresciute fuori dagli stereotipi. Il loro stile sonoro unisce aggressività e melodia, in equilibrio tra potenza punk e vena pop, con uno spirito fortemente ribelle e autentico. Dopo una lunga pausa, la band è tornata attivissima a partire dal 2021, con un tour invernale che ha registrato il tutto esaurito ovunque e un tour estivo 2025 che sta replicando lo stesso successo, tappa dopo tappa. La loro recente esibizione al Concerto del Primo Maggio a Roma ha sancito il ritorno ufficiale tra i grandi nomi della scena alternativa nazionale.

