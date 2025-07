Centro storico, nuova ordinanza della Questura: potenziato il servizio della Polizia Locale con presidi h24

Genova. Il centro storico di Genova si prepara a un significativo potenziamento dei servizi di Polizia Locale. Con il superamento della precedente ripartizione in tre zone, l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine hanno introdotto un nuovo modello operativo che promette maggiore copertura, flessibilità e una risposta più incisiva ai fenomeni di degrado e criminalità.

La nuova ordinanza, che entra in vigore immediatamente, prevede cambiamenti sostanziali nell’approccio della Polizia Locale. Il cuore della riforma è l’introduzione di un presidio concentrato e specializzato in aree particolarmente sensibili come Pré, ex Ghetto, Darsena e Vigne. Qui, il personale sarà dedicato specificamente a queste zone, operando in stretto coordinamento con le altre forze dell’ordine, che a loro volta implementeranno le proprie risorse sul territorio.

» leggi tutto su www.genova24.it