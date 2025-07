“Cicli di libertà”, il 6 luglio a Vado Ligure un festival di comunità, memoria e partecipazione

Vado Ligure. Domenica 6 luglio 2025 (meteo permettendo) Vado Ligure ospiterà “Cicli di Libertà”, un festival di comunità, memoria e partecipazione civile organizzato dall’associazione Savona 20×30, con la collaborazione di numerose realtà giovanili e associative del territorio.

L’iniziativa si svolgerà in due location simboliche della città – il Giardino di Villa Groppallo e i Giardini Cristoforo Colombo – e proporrà talk, laboratori, musica dal vivo, street food e momenti di confronto aperti a tutte le generazioni.

Il filo conduttore dell’evento sarà il concetto di libertà come qualcosa da “mantenere”, proprio come una bicicletta: un’idea concreta, quotidiana, da custodire e far vivere attraverso il dialogo, l’ascolto, l’arte e la cura della comunità.

Dalle 16 alle 19, presso il Giardino di Villa Groppallo (Via Aurelia 72), si alterneranno talk e laboratori a cura di realtà attive sul territorio savonese, tra cui: Human Memories, Sorelle di Corpo, Valentina Botta, Ciclofficina Alfonsina, Echolotte APS, Radio Jasper, Biblioteca Vivente, Futura, Circolo dei Lettori Savona, FiammiFieri, Asia Deplano. L’ingresso è previsto su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Successivamente, dalle ore 19, ci si sposterà ai Giardini Cristoforo Colombo, dove sarà attiva un’area di street food e birra artigianale con la partecipazione di Birrificio Altavia e Bruciapadelle.

