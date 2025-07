Fra le “Città del vino” premiate al Campidoglio c’è anche Luni

Alla presenza del Ministro dell’agricoltura Lollobrigida si è svolta stamani al Campidoglio la cerimonia di premiazione del “XXIII Concorso Enologico Internazionale Città del Vino” a cui ha partecipato anche il sindaco di Luni Alessandro Silvestri. L’azienda “La Baia del Sole” di Federici è stata infatti premiata per il Vermentino con l’etichetta “Muri Grandi” che si è aggiudicata l’ambita “Gran Medaglia d’ Oro” oltre ad altre tre Medaglie d’Oro. Riconoscimento condiviso con “Cantine Lunae” della famiglia Bosoni.

“Un riconoscimento destinato non solo a questa e a tutte le aziende premiate che si sono distinte per la qualità dei loro prodotti, ma anche ai territori in cui si trovano queste Aziende. La Città di Luni è quindi stata premiata per le eccellenze presenti sul proprio territorio. Un riconoscimento gradito – ha sottolineato Silvestri – che ci impegna ancora di più a sostegno delle nostre aziende, della nostra economia, del nostro territorio”. Un riconoscimento che premia anche la volontà di “fare sistema”, attraverso la realizzazione della Strada dei Vini di cui il Sindaco di Luni è presidente.

L’articolo Ladri al Bar Moon di Marinella, danno da oltre seimila euro proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com