Si sono svolti in Sicilia a Terrasini, Palermo, i Campionati Italiani Giovanili U18 2025. Negli 8 giorni di sfide quasi 1300 giovani provenienti da tutta Italia, dai giovanissimi U8 fino agli U18 si sono sfidati sulla scacchiera per partite a volte brevi a volte durate molte ore: tra questi i quattro rappresentanti del circolo di Sarzana che si sono battuti come leoni. Spiccano i piazzamenti del più piccolo della delegazione Alessandro Perini Tavaroni che si è classificato ottavo nella fascia U8 e del Maestro Federico Massazza quinto negli U18. Anche Antonio Di Martino e Dario Zampolini, nelle rispettive fasce U10 e U12, hanno tenuto alto l’onore del circolo di Sarzana che, ricordiamo, è aperto a tutti, grandi e piccini, che già sanno giocare o che si vogliono avvicinare a questo meraviglioso sport. Al Centro Barontini, a Sarzana, il CM Lorenzo Tamburini (339.3714036) è a disposizione per ogni informazione

L’articolo Giovani scacchisti di Sarzana protagonisti ai Campionati Italiani di Palermo proviene da Città della Spezia.

