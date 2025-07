La Baia Alassio riparte dal gruppo, Sardo: “Quasi pronti per la Promozione, chi è andato via ha pensato al dio denaro”

Alassio. Luglio è arrivato alle porte e la stagione calcistica è terminata ormai già da più di un mese. Per la Baia Alassio però, le ferie non sono contemplate. Tempo qualche settimana per riprendersi dalla grande cavalcata dello scorso anno, culminata con la vittoria del campionato di Prima Categoria nello spareggio contro l’Ospedaletti, che si torna subito al lavoro.

Il primo luglio porta il calciomercato e il riassestamento delle rose. C’è chi potenzia, chi mantiene, chi vuole rivoluzionare e chi punta o a salvarsi o a vincere. Per le vespe, che ritrovano la categoria dopo due anni dalla disastrosa annata in Promozione, è tempo di rimettere le basi per non ricadere negli errori del passato.

» leggi tutto su www.ivg.it