È un danno da oltre seimila euro quello subito la notte scorsa dal frequentatissimo “Bar Moon” di Marinella, visitato dai ladri che si sono introdotti all’interno facendo razzia di sigarette e danneggiando una macchinetta cambia soldi. Il locale si affaccia sulla litoranea ma i malviventi sono fuggiti dal giardino retrostante, eludendo anche il sistema dall’allarme ma non le telecamere che potrebbero essere utili ad identificarli. Forte, in ogni caso, il rammarico dei titolari Cristina Omarini ed Edoardo Vanello, storici commercianti della frazione sarzanese che da anni si adoperano per tenere vivo il borgo nel quale, nonostante i lavori di riqualificazione, restano irrisolte numerose situazioni di degrado.

L’articolo Ladri al Bar Moon di Marinella, danno da oltre seimila euro proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com