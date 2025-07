Non solo Sarzana, anche Massa in corsa come “Capitale Italiana della Cultura”

“Prosegue con determinazione il percorso della candidatura di Massa a Capitale Italiana della Cultura 2028. Si è riunito il comitato scientifico, incaricato dal sindaco Francesco Persiani di delineare le linee guida del dossier progettuale che verrà presentato al Ministero della Cultura nel mese di settembre, per approfondire quanto in corso di elaborazione con la società incaricata di redigere il documento”. Lo fa sapere in una nota il Comune di Massa. A coordinare i lavori, unitamente al sindaco, è stato il professor Umberto Broccoli, presidente del comitato, che ha guidato una riflessione corale su visione, identità e strategie culturali del progetto. Durante l’incontro è stato anche scelto il titolo ufficiale della candidatura, che racchiude il senso profondo della proposta: “Massa, la luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia”.

“Un’immagine e un messaggio che evocano la bellezza e l’unicità del territorio, che richiamano la Lunigiana – ha dichiarato il sindaco – parte fondamentale del progetto, che con tutti i suoi sindaci ha aderito con convinzione e passione come patrimonio comune e condiviso. La partecipazione compatta dei sindaci della Lunigiana, compreso quello di Luni, rappresenta un segnale politico e culturale rilevante in quanto l’intero territorio crede nella candidatura di Massa come visione per la costruzione dell’identità futura della nostra terra”.

