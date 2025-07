Nuovi spazi al centro dialisi di Loano, taglio del nastro di un’area con sei posti letto aggiuntivi

Loano. Con il presidente della Fondazione Graziano Frigato ETS, dott. Giordano Cislaghi, unitamente al Centro Dialisi Riviera Ligure e all’Amministrazione Comunale di Loano, questa mattina, 5 luglio, è stata inaugurata la nuova area del centro dialisi di Villa Azzurra.

“Iniziata la ristrutturazione dell’edificio nel 2008 e nel 2012 sono partite le terapie in convenzione con Regione Liguria, oggi con il sindaco Lettieri e la collega Sara Foscolo abbiamo tagliato il nastro di un nuovo piano aperto ai pazienti, con 6 posti letto, per un totale di 13 posti disponibili per cercare di rispondere all’enorme richiesta. È stata anche l’occasione per presentare il progetto Bike Hand Bike Outdoor a cura dell’associazione Pet Terapy VDA presente nell’area”, commenta il consigliere regionale Alessandro Bozzano, presidente della Prima commissione Regione Liguria.

» leggi tutto su www.ivg.it