Polizia locale, Vince Genova all’attacco: “Salis abbandona i cittadini del centro storico”

Genova. “Apprendiamo increduli e preoccupati di una riorganizzazione della presenza della Polizia Locale nel centro storico: riorganizzazione che, in forte contraddizione con i valori di partecipazione e trasparenza più volte richiamati dalle dichiarazioni della Sindaca, non è minimamente stata presentata e discussa in Consiglio comunale, né pare essere oggetto di linee di indirizzo di Giunta; annunciata dunque come cosa fatta, senza il confronto con i cittadini e i loro rappresentanti eletti in consiglio, come meriterebbe un passaggio organizzativo così impattante sulla quotidianità dei genovesi”.

Con queste parole inizia la lunga nota stampa diffusa questa mattina dal gruppo consigliare di Vince Genova, e sottoscritta dai consiglieri Pietro Piciocchi, Mauro Avvenente, Davide Falteri, Anna Orlando e Rosanna Stuppia.

