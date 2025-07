Recco: I Buio Pesto inaugurano il tour dei 30 anni con il concerto

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Partirà da Recco l’attesissimo “30 Tour” 2025 dei Buio Pesto. La band ligure ha scelto l’Arena degli Eventi di Lungomare Bettolo per dare il via ai festeggiamenti dei suoi trent’anni di attività. Il concerto, organizzato dal Comune di Recco, che sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, è fissato per venerdì 11 luglio.

La serata sarà strutturata in due momenti distinti: si partirà alle ore 21 con il video della durata di 30 minuti, proiezione che ripercorrerà la storia della band attraverso i videoclip più significativi e i trailer dei loro film. Alle ore 21.30, e per due ore, i Buio Pesto proporranno una scaletta che include le canzoni più amate. Non mancherà la grande novità di questa stagione. Il nuovo brano “Tutti in Liguria”, cover del recente successo internazionale di Gabry Ponte. Come da tradizione, lo spettacolo sarà arricchito da continue sorprese e dai consueti, irresistibili, siparietti comici con il pubblico.

“Con i Buio Pesto il divertimento è una certezza. Siamo convinti che gli spettatori, come sempre, si lasceranno travolgere dalla loro formidabile ironia che contraddistingue la band sul palco” dice il sindaco Carlo Gandolfo.

Attivi dal 1995, i Buio Pesto sono un vero e proprio fenomeno della musica ligure. In trent’anni di attività hanno venduto 280.000 dischi venduti, 12 album pubblicati, 360 canzoni realizzate e oltre 1.000 concerti che hanno radunato un pubblico complessivo di circa 1.400.000 spettatori. Il successo della band è accompagnato anche da un forte impegno nel sociale.

