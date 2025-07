Renzi, il rilancio di Italia Viva parte da Genova: “Col modello Salis il centrosinistra può vincere nel 2027”

Genova. La pronuncia di creusa de mâ è tutt’altro che impeccabile, ma il messaggio che Renzi lancia dall’assemblea nazionale di Italia Viva all’Acquario di Genova, prendendo in prestito la metafora da De André, è piuttosto chiaro: la strada è ripida e tortuosa, ma è quella vincente. E parte da qui, dove il centrosinistra ha vinto alle ultime comunali con la coalizione più larga possibile e dove la nuova sindaca Silvia Salis – che molti ricordano anni fa alla Leopolda – è già tirata per la giacchetta come possibile leader nazionale del centrosinistra.

“Genova è l’unico modello che ha funzionato – sottolinea l’ex premier -. Io sono assolutamente convinto che, come recita il titolo dell’assemblea, si può fare, cioè la possibilità di vincere nel 2027 anche seguendo il modello Genova per per me è evidente”.

» leggi tutto su www.ivg.it