Termovalorizzatore in Liguria, salgono le quote dell’Alta Valle Scrivia: logistica, vicinanza a Genova e il ruolo di Amiu

Genova. E’ stato uno dei principali temi della recente campagna elettorale e nelle prossime settimane diventerà un tema rovente per la politica genovese e di tutta la regione. Parliamo del termovalorizzatore, vale a dire l’impianto che dovrà chiudere il ciclo dei rifiuti della Liguria, ad oggi ancora legata al conferimento in discarica dovendo far ricorso a siti fuori regione, con un notevole costo aggiuntivo e le tante incertezze legate alla gestione da parte di terzi dei flussi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

Come è noto entro il mese di giugno Regione Liguria avrebbe dovuto pubblicare un bando per trovare attivare un partenariato pubblico-privato con un possibile costruttore dell’impianto: l’area su cui costruire dovrebbe essere proposta dai privati nella manifestazione d’interesse, ma servirà una nota di adesione del Comune in questione. Ad oggi però da piazza De Ferrari non sono arrivate novità, e il problema di fondo resta sempre lo stesso: dove costruire un impianto del genere, chiamato a gestire 320mila tonnellate all’anno come capacità minima dell’impianto.

