Borzonasca: anziano perde il controllo dell’auto; grave con Drago al San Martino

Un uomo di circa 80 anni, alle 14.30 circa, percorreva a Borzonasca la statale 586 quando per cause imprecisate ha perso il controllo dell’auto finendo contro il guardrail. L’impatto è stato durissimo. Il conducente ha riportato un grave trauma cranico. Sono intervenuti il medico del 118, i militi della Croce Rossa di Rezzoaglio, i vigili del fuoco di Chiavari e i carabinieri. Data la gravità del trauma, da Genova è decollato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha poi imbarcato il paziente trasportandolo in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino dove tutto era stato predisposto per sottoporlo ad una immediata radiografia. L’uomo potrebbe essere stato colpiti da un malore, da un colpo di sonno o potrebbe avere compiuto una manovra azzardata per evitare un animale.

