Calciomercato, la Priamar Liguria rinforza il pacchetto difensivo: arrivano Calcagno e Rebizzo

Savona. Arrivano dell’ormai scomparsa Letimbro i nuovi innesti della Priamar Liguria. Il ds Graziano pesca tra gli ex gialloblù per rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di mister Davide Ferraro. Infatti i biancorossoblù acquistano Giacomo Calcagno e Gregorio Rebizzo.

Per il primo, portiere classe 1983, si tratta di un ritorno alla Priamar di cui aveva già difeso i pali nel recente passato. Sotto la fortezza arriva anche Rebizzo, difensore nato nel ’99 e la cui carriera è stata interrotta da alcuni infortuni negli ultimi anni. Ora per entrambi la possibilità di essere protagonisti in Seconda Categoria.

