Chiavari: don Guido Perazzo, don Fabio Torri e don Kujur, nuove destinazioni guiderà tre parrocchie, sostituito da don Fabio Torri

Don Guido Perazzo sarà il nuovo Parroco delle Parrocchie di Santa Vittoria di

Libiola, San Bernardo delle Cascine e San Giacomo in Loto nel Comune di Sestri

Levante e il nuovo Cappellano del Centro “Benedetto Acquarone” di Chiavari.

Le Comunità sinora guidate da don Guido in Val Fontanabuona saranno affidate a

don Fabio Torri, che ne diventerà Amministratore parrocchiale. Si tratta delle Parrocchie

del Sacro Cuore e Santa Margherita a Moconesi Basso, di San Giuseppe e Santa

Margherita a Moconesi Alto, di Sant’Ambrogio in Cornia e di San Bartolomeo in Serra.

Al posto di don Torri a San Salvatore e in Val Graveglia arriverà don Florence

Kujur, attuale Amministratore parrocchiale delle Parrocchie che verranno affidate a don

Perazzo. Don Kujur diventerà Vicario parrocchiale delle Parrocchie di San Salvatore di

Cogorno, di San Colombano della Costa, di Sant’Antonino martire di Breccanecca, di

Santa Maria di Monticelli e in Val Graveglia, nelle Parrocchie di Santa Maria di Ne, San

Martino di Caminata e dei Santi Cipriano e Giustina di Sambuceto.

L’immissione canonica di don Guido Perazzo è fissata per il pomeriggio di

domenica 5 ottobre. Don Fabio Torri inizierà il suo servizio in Val Fontanabuona il

pomeriggio precedente, sabato 4 ottobre. Don Florence Kujur sarà presentato alle

Comunità parrocchiali al mattino di domenica 5 ottobre.

