Concorso annullato ad Albenga, Podio: “Una dipendente rompe il silenzio, ora il sindaco chiarisca”

Albenga. “Non voglio accollare responsabilità politiche, anche se credo che prima o poi sarà giusto che qualcuno se le assuma. Ma una cosa è certa: il sindaco non può rimanere in silenzio di fronte a una decisione così grave, come l’annullamento di un concorso pubblico nel Comune di Albenga. Parliamo di una questione seria, che preoccupa e va chiarita al più presto. Dal sindaco Tomatis non è arrivata nessuna parola, nessun chiarimento ai cittadini. Come se non fosse successo niente”. Lo dichiara il consigliere albenganese Nicola Podio in merito alla notizia – pubblicata in anteprima su IVG – dell’annullamento parziale del concorso pubblico del Comune di Albenga per l’area turismo.

“Un concorso pubblico – spiega – riguarda il futuro delle persone e della macchina amministrativa. E quando ci sono dei dubbi, tutti hanno il diritto non solo di sapere la verità, ma anche di conoscere la posizione di chi governa. Di fronte ad un fatto così grave, un sindaco non può restare in silenzio, a maggior ragione quando una dipendente comunale — attualmente in servizio — parla pubblicamente sui giornali di un ‘grave silenzio’ intorno a questa vicenda. Se anche chi lavora dentro il Comune da anni sente il bisogno di parlare, e dice di non aver mai visto una cosa simile, vuol dire che c’è un problema serio”.

