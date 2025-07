Lo Spezia Basket Tarros ha scelto la guida tecnica per la prossima stagione: si tratta di un nome e di un volto già noti agli appassionati di basket spezzini, sia perchè in passato, da giocatore, ha indossato la canotta bianconera ed è stato capitano in C Gold, sia perchè, molto più di recente, da allenatore, ha fatto una vera e propria cavalcata a Lerici, portando la squadra in tre anni dalla DR1 ai playoff di serie C.

Il nuovo coach dello Spezia Basket è Gabriele Ricci.

