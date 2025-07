Fosdinovo Street Festival, l’evento itinerante che rivitalizza il borgo medievale

È in programma da venerdì 18 luglio a domenica 20 luglio la quarta edizione di Fosdinovo Street Festival, l’evento itinerante che ogni anno trasforma il borgo della Toscana del nord in una grande performance a cielo aperto. Organizzata da Università Popolare di Fosdinovo in collaborazione con Pro Loco Fosdinovo, la kermesse quest’anno è inserita nel programma “Fosdinovo in FESTivAL”, iniziativa di rete a sostegno della vitalità culturale del borgo.

Con direzione e curatela di Enzo Ascione, 90 artisti coinvolti e 40 show nel complesso, il Fosdinovo Street Festival proporrà tre serate di musica, arte e spettacolo in 25 concerti, 7 spettacoli di circo, danza, teatro, 8 mostre, il coinvolgimento del paese tutto. Per il direttore artistico Ascione: “Un’occasione per dimostrare le potenzialità di Fosdinovo, palcoscenico perfetto. Un appuntamento che oggi vanta partenariati importanti a conferma del valore del progetto: un supporto che noi stessi evidenziamo proponendo eventi presso alcuni sponsor”. Per il sindaco Antonio Moriconi: “Una delle proposte culturali più apprezzate e riuscite del territorio”, “un’idea vincente” per il Comune che amministra dall’anno scorso. L’evento, gratuito, si aprirà ogni giorno dalle 18. Proporrà ogni sera una line-up di musicisti selezionati in tutto il panorama italiano (e non solo). Per tutti i gusti: il trio Gorgone Sybil Smoot Roventini, Liliana Biciacci 7tet, Keith West, Mary & the Quants, Game Birds, Fosdivox, Pogaroba, Alessandro Cederle, Michele Bazzani Band, Fallen Angels, Feran Lanes, The Nighthawks, Vinicius Surian Quartet, Premi Oskar, WE LOVE SURF, Franco Fornasari, il quartetto Bertone Massetti Griffa Cosso, Mauro Avanzini e Cristina Alioto, la neonata Fosdinovo Ensemble Orchestra, Coro Cantamus Choir e, infine, “Cafè Ouvert” per Locanda De’ Banchieri, il trio di Denya Ridley per la Burlanda di via Fabiano.

