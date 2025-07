FraLeMura Festival, quattro giorni tra orti, cortili e carruggi a picco sul mare

Con ancora negli occhi il grande successo della scorsa edizione torna FraleMura Festival, l’evento ideato e diretto da Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, uno degli appuntamenti centrali del programma estivo del Comune di Framura, realizzato in collaborazione con Associazione Culturale “Tutta un’altra musica – Tam Tam”. Tra il 25 e il 28 luglio saranno quattro giorni a impatto zero dall’aperitivo a tarda serata, performance teatrali e musicali con artisti di primo piano che si esibiscono sui Palchi Naturali del borgo di Framura. Un festival per accorciare le distanze e creare un reale momento d’incontro tra artisti, aficionados, turisti e comunità locale dall’ora dell’aperitivo a tarda serata.

Il focus di quest’anno è “Oltre i muri. Sconfinamenti e nuove visioni”, l’occasione per riflettere sul nostro vivere in ambito privato e collettivo, un viaggio che dal micro al macro pone al centro diritti, differenze culturali e generazionali, svelando dogmi e falsi miti, il tutto declinato in linguaggi e stili differenti. A parlarne nel Teatro Antica Corte di Casella gli incontri e le interviste-spettacolo ideate esclusivamente per il Festival da Livia Grossi che anche quest’anno ha chiamato a raccolta artisti provenienti da mondi differenti.

